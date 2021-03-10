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среда, 10 марта 2021 11:18

Мужчине в грудь всадили нож - убийцу нашли в кустах
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В Киеве мужчина зарезал сожителя своей бывшей жены.

Конфликт возник из-за ревности, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что на улице Львовской в ​​соседней квартире слышны крики о помощи. Прибыв по указанному адресу, дверь квартиры открыла женщина, которая, увидев правоохранителей, замкнулась внутри. Инспекторы успели заметить на полу квартиры пятна, похожие на кровь, и вызвали подмогу. Полицейские, приехавшие на помощь, увидели мужчину, который выпрыгнул из окна квартиры и пытался скрыться в кустах. Предполагаемого злоумышленника задержали для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice
Конфликт возник из-за ревности

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В квартире полицейские обнаружили мужчину без сознания. Ему вызвали "скорую", однако он умер.

"Мы выяснили, что владелица квартиры распивала алкоголь вместе со своим сожителем и бывшим мужем. Между 29-летним парнем и гостем возник конфликт из-за ревности, а затем и драка, в ходе которой бывший муж схватил со стола нож и несколько раз ударил им оппонента в грудь. По заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате проникающего ранения груди и повреждения внутренних органов", - сообщил начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

53-летнего преступника задержали. Ему объявили о подозрении и взяли под стражу без права внесения залога. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В Михайловке Немировского района Винницкой области 57-летняя женщина зарезала 55-летнего мужа. Между супругами, которые прожили в браке 36 лет, возникла ссора. Женщина в то время готовила ужин и нарезала продукты. Защищаясь, ударила мужа ножом в сердце.

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Дата
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