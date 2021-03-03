Нож попал в сердце: 36 лет брака закончились убийством

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В Михайловке Немировского района Винницкой области 57-летняя женщина зарезала 55-летнего мужа.

Между супругами, которые прожили в браке 36 лет, возникла ссора. Женщина в то время готовила ужин и нарезала продукты. Защищаясь, ударила мужа ножом в сердце, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мужчина скончался на месте. Подозреваемую полицейские задержали на месте преступления", - рассказал начальник отдела полиции №5 Винницкого районного управления полиции Андрей Оберняк.

Решается вопрос об объявлении женщине о подозрении и избрании меры пресечения. За убийство мужа ей грозит до 15 лет заключения.

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