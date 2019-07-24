Мужчине светит 3 года тюрьмы за распространение порнофото своей девушки

Девушка держала интимные фото на закрытом аккаунте. Фото: st2.depositphotos.com

В Одессе мужчина после ссоры с девушкой распространил ее интимные фото в соцсетях.

13 фотографий порнографического характера опубликовал в Facebook и на запрещенном в Украине сайте "Вконтакте", сообщает "Украинская служба информации".

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Дело рассматривает Киевский районный суд Одессы. Потерпевшая сохраняла снимки на своем закрытом аккаунте. Доступ к фото получил ее знакомый, который их и разослал.

Те же фото отправил по почте ее отцу.

Возбудили уголовное дело по статье об изготовлении и распространении порнографии. Все фото изъяли как вещественные доказательства. Экспертиза установила, что фото действительно порнографического характера. Следующая должна определить, действительно ли на фото изображена пострадала.

Мужчине грозит 3 года тюрьмы.

В Львовской области директора Моршинского городского центра занятости оштрафовали за то, что он отправлял фото порнографического характера несовершеннолетнему. Как отмечается, чиновник летом 2018-го пересылал на мобильный несовершеннолетнему парню мужской половой орган в эрегированном состоянии.