Мужчина пытался рукой потушить петарду. Фото: "Пиро Маркет"

На Волыни мужчине петардой оторвало пальцы.

Инцидент произошел 31 декабря около 21:00, сообщает пресс-служба полиции области.

38-летний мужчина в ванной комнате своего дома зажег фитиль петарды "Р-23". Затем попытался ее погасить пальцами левой руки.

Петарда взорвалась. Волынянин получил травмы. Ему оторвало 2 пальца левой руки. Получил рваную рану кисти.

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Мужчину госпитализировали в хирургическое отделение Маневицкой центральной районной больницы.

Сведения о событии добавили в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

В селе Безбородьки Драбовского района Черкасской области петарда упала на голову 10-летнего ребенка. Это произошло во время празднования Нового года.