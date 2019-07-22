Мужчине перерезали горло посреди города

Кровавая схватка возникла между 4 мужчинами. Фото: https://prm.ua/

В Славутиче Киевской области во время драки мужчине перерезали горло. Он погиб мгновенно.

Это произошло в воскресенье, 21 июля, пишет "Киев Оперативный" в Facebook.

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Между 4 мужчинами возникла потасовка, один из злоумышленников достал нож и перерезал пострадавшему сонную артерию. Полиции удалось задержать 2 нападающих. Местонахождение третьего пока неизвестно. Его объявили в розыск.

В Обухове Киевской области у подъезда одной из многоэтажек прохожие нашли убитым 25-летнего местного жителя.Умер от колото-резаной раны на шее.