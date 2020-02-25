Мужчине на СТО отрезало руку

Во Львове во время работы на производстве на ул. Широкой, 1б 64-летнему работнику отрезало руку.
По адресу, где произошло несчастье, расположена станция технического обслуживания Master Servиce. Об этом сообщает пресс- служба Львовского городского совета.
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"Пострадавший - житель Львова. Его доставили в 8-ю городскую клиническую больницу", - пишут в пресс-службе ЛГС.
Обстоятельства происшествия выясняются.
На криворожском горно-металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" в Днепропетровской области погибла машинистка. Она случайно попала под конвейер.
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