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вторник, 12 января 2021 11:25

Мужчине на дискотеке откусили ухо

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Мужчине на дискотеке откусили ухо
Между мужчинами возник спор. Родные пострадавшего ищут очевидцев происшествия, потому что опасаются, что полицейские могут "замять" дело Фото: kolomyia.today

В Виноградове Закарпатской области на дискотеке 23-летнему мужчине откусили ухо.

Между мужчинами возник спор. Родные пострадавшего ищут очевидцев происшествия, потому что опасаются, что полицейские могут "замять" дело, написал в соцсетях местный житель Сергей Волошин.

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Скоро станут известны результаты судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести телесных повреждений пострадавшего мужчины, сообщила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан, передает tsn.ua.

"Это произошло 2 января. В полицию поступило сообщение из медучреждения. В тот же день было открыто уголовное производство и были внесены сведения о преступлении в ЕРДР. Сразу была назначена судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы установить степень тяжести полученных телесных повреждений. Мы ожидаем на выводы медицинского эксперта для того, чтобы правильно квалифицировать событие. Это будут или легкие телесные повреждения или тяжелые - все будет зависеть от результатов судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

У полиции уже есть подозреваемые, и как только будут результаты экспертизы, им сообщат о подозрении в совершении преступления.

В Павлограде Днепропетровской области 3 января нашли изуродованное тело 26-летнего Александра Журавлева. Он погиб из-за взрыва петарды у него во рту.

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Дата
12
января

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