26-летнего мужчину жестоко убили взрывом петарды во рту

В Павлограде Днепропетровской области нашли изуродованное тело мужчины. Предварительно, он погиб от того, что у него во рту взорвалась петарда.

Тело Александра Журавлева нашли 3 января. Полицейские открыли уголовное производство по факту умышленного убийства, пишет Днепр вечерний. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате нанесения тяжких телесных повреждений.

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Фото: dv-gazeta.info

Тетя убитого мужчины в соцсетях рассказала, что ее племянник последнее время получал угрозы. Также он жаловался, что за ним следят.

"Сашу казнили, его мучительно и долго убивали, держали руки (на запястьях следы от синяков), изуродовали рот - он знал чью то тайну", - написала Ольга.

Полиция обратилась с просьбой к возможным свидетелям убийства сообщить информацию в Павлоградском отделения полиции или по телефонам (066) 283 53 06 (дежурная часть), (066) 414 57 35 (розыскная группа).

11-летний мальчик ушел на прогулку и не вернулся 16 мая. В полночь родственники обратились в полицию. Школьника нашли задушенным под кучей хлама в заброшенной постройке на территории больницы. Рядом лежал мужчина с окровавленным лицом. Его задержали по подозрению в убийстве.