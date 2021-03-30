Мужчина затащил в кусты 20-летнюю женщину и хотел изнасиловать

Крики женщины услышали двое мужчин, которые были неподалеку Фото: 4studio.com.ua

В городе Смела Черкасской области 28-летний мужчина напал на местную жительницу и пытался ее изнасиловать.

Крики женщины услышали двое мужчин, которые были неподалеку, сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области.

"Инцидент произошел вечером вблизи автозаправочной станции. Мужчина напал на 20-летнюю девушку и пытался изнасиловать. Нападающий затянул потерпевшую в заросли и повалил ее на землю. Девушка отбивалась и кричала. Услышав ее крики, на помощь бросились двое неравнодушных граждан. Они помешали правонарушителю довести до конца преступный умысел и задержали его с поличным", - говорится в сообщении.

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Нападающего задержали. Ему объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В городе Кролевец Сумской области 19-летний мужчина напал на школьницу и хотел ее изнасиловать. Девушка в это время возвращалась сама домой. Ее крики услышала женщина, которая была неподалеку.