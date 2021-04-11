Мужчина застрелил аиста ради развлечения

Фото: Национальная полиция

В Василькове Обуховского района Киевской области полицейские установили злоумышленника, который ради развлечения застрелил аиста.

В отдел полиции №1 Обуховского районного управления обратился местный житель. Он сообщил, что возле его дома на улице Донбасской застрелили птицу, сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

На место происшествия мгновенно выехали правоохранители. Менее чем за сутки участковые офицеры установили злоумышленника. Им оказался 25-летний молодой человек. Он дал показания и признался в содеянном.

Его пневматическое ружье направили на экспертизу. Открыли уголовное производство по статье "жестокое обращение с животными".

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Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения.

В Одесской области мужчина из пневматического ружья застрелил собаку породы хаски. Причиной таких действий стало нападение животного на его птицу. Об этом сообщает ГУ Нацполиции региона.