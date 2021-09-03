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пятница, 03 сентября 2021 19:30

Мужчина залез в чужую квартиру и заснул там

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Мужчина залез в чужую квартиру и заснул там
В Одессе пьяный мужчина залез в чужую квартиру. Фото: "Одесса INFO"

В Одессе мужчина залез в чужую квартиру и заснул там.

Его обнаружила жительница жилья, сообщает Telegram канал "Одесса INFO".

45-летняя хозяйка вернулась домой и увидела у себя на диване незнакомого человека. Мужчина был пьян. Он не смог объяснить, чего хочет. Одесситка вызвала полицию.

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"Тело, обосновалось на диване, обнаружила 45-летняя хозяйка, которая вернулась домой. Идти незнакомец не собирался и даже начал ругаться с хозяйкой. При этом 35-летний нарушитель не смог объяснить, как он попал в квартиру. Теперь ему придется объяснять это полицейским, которых вызвала женщина ", - говорится в сообщении Telegram-канала.

В Бердянске Запорожской области 38-летний вор, которого застали "на горячем", прыгнул с 3-го этажа и получил травмы. Инцидент произошел 4 марта. В полицию обратилась соседка ограбленных, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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