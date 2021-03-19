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пятница, 19 марта 2021 21:20

Мужчина залез на крышу школы, так как хотел быстрее добраться домой

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Мужчина залез на крышу школы, так как хотел быстрее добраться домой
В Лубнах с крыши школы снимали мужчину. Фото: Национальная полиция

В городе Лубны на Полтавщине 34-летний мужчина забрался на крышу школы, чтобы быстрее добраться домой.

Пресс-секретарь полиции области Юрий Сулаев рассказал, что о странном поступке мужчины сообщили местные жители. Его уговорили спуститься.

"Полицейским, спасателям и медикам, которые сразу приехали на место инцидента, удалось убедить мужчину спуститься по пожарной лестнице с крыши на землю", - написал Сулаев.

Он был в состоянии алкогольного опьянения. Сказал полицейским, что хотел попробовать как можно быстрее перемещаться домой.

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"На этот раз "телепортацию" успешно выполнили работники полиции, которые доставили мужчину домой. Но могло быть и по-другому", - добавил Сулаев.

В Полтаве после открытия секонд-хенда покупатели чуть не столкнули с лестницы охранника, забегая в магазин. Соответствующее видео распространил в Facebook-сообществе Pavlovsky News.

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