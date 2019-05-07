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вторник, 07 мая 2019 20:02

Мужчина захватил заложников и устроил перестрелку с полицией

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Мужчина захватил заложников и устроил перестрелку с полицией
Во Франции неизвестный захватил заложников в магазине. Фото: France Info

Во Франции в коммуне Бланьяк под Тулузой неизвестный мужчина захватил заложников в табачном магазине.

Злоумышленник вооружен, удерживает пятерых человек. Об этом сообщает портал France Info.

Мужчина требует вызвать переговорщика и отодвинуть окружения. В противном случае злоумышленник угрожает открыть стрельбу по полицейским и убить одного из заложников.

Позже появились информация, что мужчина открыл огонь по правоохранителям, чтобы периметр безопасности отодвинули дальше.

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Мотивы преступника пока неизвестны.

47-летнего киевлянина похитили и более года удерживали в арендованном доме. Требовали передать квартиру, которую он получил в наследство в Киеве.

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