Мужчина задушил женщину, потому что та отказалась готовить кушать

В Кожуховке Фастовского района Киевской области 35-летнюю женщину задушил сожитель. Объяснил, она отказалась готовить кушать.
Подозреваемого задержали, рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
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"Между сожителями возник словесный конфликт из-за отказа женщины готовить кушать. Возмущенный таким поведением женщины, мужчина задушил ее, закрыв рукой нос и рот", - сказано в сообщении.
Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет за решеткой.
В поселке Гостомель Киевской области 46-летний мужчина пытался убить 50-летнюю сожительницу. Он трижды ударил женщину ножом в горло и один раз в грудь. Затем собирался покончить с собой, чтобы "встретиться на том свете".
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