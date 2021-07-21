Мужчина задушил женщину, потому что та отказалась готовить кушать

В Киевской области мужчина убил 35-летнюю женщину, потому что та отказалась готовить кушать. Фото: npu.gov.ua

В Кожуховке Фастовского района Киевской области 35-летнюю женщину задушил сожитель. Объяснил, она отказалась готовить кушать.

Подозреваемого задержали, рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

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"Между сожителями возник словесный конфликт из-за отказа женщины готовить кушать. Возмущенный таким поведением женщины, мужчина задушил ее, закрыв рукой нос и рот", - сказано в сообщении.

Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

В поселке Гостомель Киевской области 46-летний мужчина пытался убить 50-летнюю сожительницу. Он трижды ударил женщину ножом в горло и один раз в грудь. Затем собирался покончить с собой, чтобы "встретиться на том свете".