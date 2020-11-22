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воскресенье, 22 ноября 2020 12:54

Мужчина забил до смерти односельчанина

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Мужчина забил до смерти односельчанина
Фото: Reuters

На Николаевщине, в поселке Синюшин Брод 32-летний мужчина до смерти избил односельчанина во время ссоры.

Его задержали, решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Об этом сообщает пресс служба полиции Николаевской области.

Пострадавшего с окровавленным лицом обнаружил сосед. Судебно-медицинский эксперт, осмотрев тело умершего, обнаружил телесные повреждения в области головы и туловища.

"Правоохранители в течение часа установили личность злоумышленника, причастного к совершению преступления. Им оказался 32-летний односельчанин потерпевшего. Он недавно поселился в этой деревне, и ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей. Мужчину доставили в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что накануне ужина злоумышленник пришел в гости к местного жителя, где в компании с другими знакомыми они употребляли алкоголь. Когда все разошлись, злоумышленник остался с хозяином наедине, между мужчинами возникла ссора, во время которой гость до смерти избил хозяина дома и ушел.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего".

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, суд будет избирать меру пресечения.

В селе Севастьяновка Христиновского района Черкасской избили 53-летнего мужчину. Травмы оказались смертельными - пострадавший скончался по дороге в больницу.

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