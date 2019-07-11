Мужчина вонзил нож в сердце 17-летнему брату

В Запорожье умер 17-летний парень, которого во время ссоры ударил ножом в сердце 24-летний брат. Фото - ulyanovsk.express

В Запорожье умер 17-летний парень. Его во время ссоры ударил ножом в сердце 24-летний брат. Все происходило в квартире, где проживает семья.

Пострадавшего доставили в областную больницу с проникающим ранением в крайне тяжелом состоянии. Но спасти его врачи не смогли, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Братоубийцу задержали. При его участии сейчас проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

За содеянное ему грозит до 15 лет за решеткой.

22-летний Александр Васько из села Заречье Иршавского района на Закарпатье убил на 3 года младшую сестру Ольгу. После этого убежал из дома. Причины убийства не знает никто. Говорят, между братом и сестрой могла возникнуть ссора.