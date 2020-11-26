Мужчина варил в своей квартире наркотики и пересылал их клиентам через почту

В Киеве полицейские разоблачили мужчину, который в своей квартире оборудовал нарколабораторию.

Мужчина изготавливал наркотики, и отправлял их клиентам по почте, сообщили в Департаменте по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Украины.

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Фото: npu.gov.ua

"К оперативникам управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции поступила информация, что на территории Харьковщины осуществляется распространение амфетамина, который поступает на территорию области с помощью сервиса почтовых отправлений. Во время оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что амфетамин поставляет 35-летний киевлянин. Мужчина в одной из столичных квартир оборудовал нарколабораторию, где изготовлял психотропное вещество - амфетамин. Товар он сбывал оптовыми партиями и в розницу, получив перед этим деньги на банковские карточки ", - говорится в сообщении.

Организатора незаконного "бизнеса" задержали. Из квартиры, в которой он варил наркотики, изъяли около 1 кг амфетамина и прекурсор "финилнитропоропен", 25 л изопропилового спирта, оборудование и посуду для изготовления наркотиков, а также фасовочные материалы.

За изготовление и сбыт наркотиков мужчине грозит до 10 лет с конфискацией имущества.

На Полтавщине полицейские задержали дилера, который распространял наркотики методом закладок. Его остановили на одной из улиц Кременчуга через подозрительное поведение. Полицейские выяснили, что он приехал из Киева. Мужчина через мобильное приложение отправлял клиентам скриншоты с геолокацией.