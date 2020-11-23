Дилер распространял наркотики через "закладки" - клиентам сбрасывал скриншоты с геолокацией

На Полтавщине полицейские задержали дилера, который распространял наркотики методом закладок. Его остановили на одной из улиц Кременчуга через подозрительное поведение. Полицейские выяснили, что он приехал из Киева.

Мужчина через мобильное приложение отправлял клиентам скриншоты с геолокацией, сообщил заместитель начальника Полтавской полиции Артем Родыгин.

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Автор: npu.gov.ua На Полтавщине полицейские задержали дилера, который распространял наркотики методом закладок

Автор: npu.gov.ua Мужчина через мобильное приложение отправлял клиентам скриншоты с геолокацией

"Мужчина с помощью мобильного приложения отправлял "заказчикам" скриншот с геолокацией "закладки". Изъятые из мест "закладок" свертки с возможным каннабисом направлены на экспертизу", - говорится в сообщении.

У дилера изъяли 29 свертков с веществом, похожим на каннабис и нашли "закладки", сделанные фигурантом в разных частях города. За изготовление и сбыт наркотиков ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

В Черновцах полицейские ликвидировали деятельность лаборатории по производству амфетамина. 20 ноября, полицейские задержали организатора и участников наркогруппировки. В состав группы входило 7 человек, все жители региона. Организовал наркобизнес 34-летний черновчанин. Помогала вести "дело" его сожительница.