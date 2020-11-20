Банда переоборудовала гараж под нарколабораторию

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В Черновцах полицейские ликвидировали деятельность лаборатории по производству амфетамина.

Сегодня, 20 ноября, полицейские задержали организатора и участников наркогруппировки. В состав группы входило 7 человек, все жители региона. Организовал наркобизнес 34-летний черновчанин. Помогала вести "дело" его сожительница, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Собственный гараж лидер группировки переоборудовал под мини-лабораторию. Под его руководством исполнители занимались производством и распространением психотропного вещества "амфетамин" на территории области", - говорится в сообщении.

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Правоохранители провели 20 санкционированных обысков по месту жительства и производства амфетамина. Изъяли оборудование, более 15 кг прекурсоров, 40 полиэтиленовых свертков с расфасованным амфетамином, каннабис, 30 патронов различного калибра, деньги в национальной и иностранной валюте, всего около 76 тыс. грн, и другие вещественные доказательства.

4-х участников группы задержали, следователи полиции решают вопрос о сообщении им о подозрении. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Киевской области в частном доме нашли 35 кг метадона и еще 25 л наркотика в бутылях. По ценам черного рынка стоимость изъятого составляет почти 50 млн грн. Наркобизнес организовала 50-летняя россиянка. Для этого приобрела 2-этажный дом под Киевом. На 1-м этаже жила сама, на 2-м обустроила лабораторию. Работать позвала троих товарищей. Ежемесячно изготовляли по 100 кг метадона, что эквивалентно 800 тыс. доз для розничной продажи.