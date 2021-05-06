Мужчина в одних трусах с траурным венком гулял по городу: показали видео

На ул. Княгини Ольги в Ровно сняли мужчину в одних трусах 5 мая около 15:00.

Он шел в направлении ул. Степана Бандеры, а в руках нес ритуальный венок. Видео опубликовал очевидец на странице в Facebook "Твое Ровно".

Автор: instagram-rivne_1283 В Ровно на улице сняли мужчину в одних трусах и с ритуальным венком

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На место прибыли полицейские, но мужчину не нашли, рассказала пресс-секретарь патрульной полиции в Ровенской области Наталья Воевода.

"Патрульные обследовали прилегающие территории, а именно ул. Княгини Ольги, Степана Бандеры, Соломии Крушельницкой, Степана Васильченко и Киевскую. Данного мужчину обнаружили", - сообщила Воевода, передает rivne1.tv.

Абсолютно голый и босой мужчина разгуливал по обочине трассы Киев - Чоп на Ровенщине. Он бросался на грузовик, неоднократно выбегал на дорогу под машины. Впоследствии стало известно, что мужчина с Тернопольщины. В Ровенскую область приехал отдыхать.