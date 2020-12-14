Мужчина устроил стрельбу по своему знакомому: фото

47-летний житель Николаева открыл стрельбу и ранил в ногу своего 40-летнего знакомого. Фото: Нацполиция

На Львовщине в Николаеве местный житель открыл стрельбу по своему знакомому.

В результате мужчина получил ранение ноги. Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

Правоохранители задержали злоумышленника, он оказался уже неоднократно судимым. Травматическое оружие у него изъяли. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Причины стрельбы в полиции пока не разглашают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина обстрелял подростка, который катался на скейте

Медики сообщили, что у пострадавшего стреляли резиновыми пулями.

В полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК. Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

На Хмельнитчине мужчина угрожал ружьем врачам. Досталось и полицейским, которых вызвали успокоить агрессивного пациента.