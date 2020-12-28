Мужчина умер на пороге амбулатории, не дойдя до нее несколько метров

Мужчина шел на прием к врачу Фото: ua.korrespondent.net

В Днепре мужчина скончался на пороге амбулатории. До этого он потерял сознание и упал, не дойдя несколько метров до медучреждения.

Трагедия произошла 28 декабря возле Центра первичной медико-санитарной помощи №5, пишет tsn.ua. Мужчина шел на прием к врачу. Ему стало плохо и он потерял сознание.

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По предварительной информации, у умершего остановилось сердце.

В городе Вижница Черновицкой области в приемном отделении больницы умер мужчина. По словам очевидцев, медики вовремя не оказали мужчине медицинскую помощь.