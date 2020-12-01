Мужчина скончался в приемном отделении больницы - обвиняют врачей

По словам очевидцев, врачи вовремя не оказали мужчине медицинскую помощь Фото: magnolia-tv.com

В городе Вижница Черновицкой области в приемном отделении больницы умер мужчина.

По словам очевидцев, врачи вовремя не оказали мужчине медицинскую помощь, сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина родила под дверью больницы из-за коронавируса

"30 ноября на спецлинию" 102 "поступило сообщение из Выжницкой центральной районной больницы о наступлении смерти мужчины в помещении приемного покоя. Прибыв в медицинское учреждение, следственно-оперативная группа Вижницкого отделения полиции опросила врачей, жену умершего и очевидцев происшествия. По словам медиков, 69 -летний житель села Виженка обслуживался в указанном заведении и в тот день обратился за медицинской помощью. Там у него резко ухудшилось самочувствие и он умер в присутствии врачей. Медики предоставили правоохранителям врачебное свидетельство о ненасильственной смерти мужчины. При опросе очевидцев, полицейские получили информацию о том, что смерть мужчины могла наступить вследствие не предоставления своевременной медицинской помощи. ", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проверяют версию того, что в трагедии виноваты врачи. Тело умершего полицейские направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти, а также назначили ряд экспертиз для оценки действий сотрудников больницы.

Видео содержит сцены смерти и не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним и впечатлительным людям.



В Боярке Киевской области возле отделения реанимации от сердечного приступа умерла женщина. Сначала к ней отказалась приезжать скорая, а потом Светлану Гончар не приняли в больнице.