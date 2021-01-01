Мужчина убил мачеху в новогоднюю ночь

В Запорожской области мужчина забил до смерти мачеху и вызвал полицию. Фото: Нацполиция

В Запорожской области мужчина в новогоднюю ночь убил свою мачеху.

Злоумышленника задержали правоохранители. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

"1 января в 00:40 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в городе Днепрорудном произошло убийство женщины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что между мачехой 1959 года и пасынком 1987 года рождения возникла ссора, во время которого человек руками и ногами нанес женщине многочисленные повреждения. Когда понял, что она умерла, позвонил в полицию и признался в содеянном.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

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