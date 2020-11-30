Мужчина убегал после ДТП и обстрелял водителя, который хотел его остановить

Во Львове между водителями 2 автомобилей произошел конфликт.

Машины столкнулись на перекрестке. Один из водителей пытался бежать, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

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Фото: lv.npu.gov.ua

"27 ноября в 19.20 на перекрестке улиц Винница-Тоннельная во Львове столкнулись автомобили BMW Х5 под управлением 36-летнего жителя Пустомытовского района и Skoda Superb, которым управлял 42-летний львовянин. После столкновения водитель BMW пытался сбежать с места происшествия, однако водитель Skoda помешал ему. Тогда житель Пустомытовского района нанес львовянину нескольких ударов в область головы, после чего произвел 2 выстрела из устройства для отстрела резиновых пуль в ногу потерпевшего, причинив ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Нарушителя задержали. В полиции открыли уголовное производство за хулиганство. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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