Мужчина спускался с 5 этажа по простыням и сорвался вниз

В Вишневом Киевской области мужчина пытался спуститься из окна многоэтажки по простыням. Осуществить задуманное ему не удалось - мужчина сорвался вниз.

Пострадавший выжил. Был госпитализирован медиками скорой помощи, сообщили в группе "Киев Оперативный".

Автор: facebook.com/KyivOperativ/ Пострадавший выжил. Был госпитализирован медиками скорой помощи, сообщили в группе

"Он пытался спуститься вниз по связанным простыням и упал. Причины этого поступка выяснят правоохранители", - отметили в соцсети.

Свидетели добавили, что происшествие случилось в ЖК "Акварели". Пострадавший пытался спуститься с 5 этажа.

Автор: facebook.com/KyivOperativ/ Пострадавший выжил. Был госпитализирован медиками скорой помощи, сообщили в группе

Автор: facebook.com/KyivOperativ/ Пострадавший выжил. Был госпитализирован медиками скорой помощи, сообщили в группе

В Киеве на Подоле правоохранители задержали мужчину, который бросался на машины. Инцидент произошел на улице Межигорской. Видео сняли прохожие, которые вызвали полицейских, сообщает Киев Оперативный.