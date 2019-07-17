Мужчина спускался с 5 этажа по простыням и сорвался вниз

 
Ексклюзивы
1/5
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 666
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 585
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 657
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 657
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3096
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1422
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 873
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 2007
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1683
Фото
Все фото
5
4
7
4
3
Мужчина и 2 детей погибли во время столкновения с автобусом на трассе
Мужчина и 2 детей погибли во время столкновения с автобусом на трассе
Новая Зайцева: 20-летняя водитель снесла палатку и людей на тротуаре
Новая Зайцева: 20-летняя водитель снесла палатку и людей на тротуаре
В Киеве многотонный грузовик упал с моста
В Киеве многотонный грузовик упал с моста
Фура протаранила легковушку и перевернулась: показали фото с места смертельного ДТП
Фура протаранила легковушку и перевернулась: показали фото с места смертельного ДТП
Пассажиры исчезли: на трассе нашли разбитую и расстрелянную иномарку
Пассажиры исчезли: на трассе нашли разбитую и расстрелянную иномарку
Видео
Все видео
В Киеве поймали "на горячем" воровку: показали видео
В Киеве поймали "на горячем" воровку: показали видео
Поймали судью, которая незаконно отбирала у людей квартиры
Поймали судью, которая незаконно отбирала у людей квартиры
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Оползень на пляже: спасатели нашли инвентарь и одежду
Оползень на пляже: спасатели нашли инвентарь и одежду
Столкнулись 4 автомобиля: 6 человек в больнице
Столкнулись 4 автомобиля: 6 человек в больнице
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 657
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1719
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 873
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 576
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2592
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1656
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
среда, 17 июля 2019 13:31

Мужчина спускался с 5 этажа по простыням и сорвался вниз

  Комментировать

В Вишневом Киевской области мужчина пытался спуститься из окна многоэтажки по простыням. Осуществить задуманное ему не удалось - мужчина сорвался вниз.

Пострадавший выжил. Был госпитализирован медиками скорой помощи, сообщили в группе "Киев Оперативный".

Автор: facebook.com/KyivOperativ/
  Пострадавший выжил. Был госпитализирован медиками скорой помощи, сообщили в группе
Пострадавший выжил. Был госпитализирован медиками скорой помощи, сообщили в группе

"Он пытался спуститься вниз по связанным простыням и упал. Причины этого поступка выяснят правоохранители", - отметили в соцсети.

Свидетели добавили, что происшествие случилось в ЖК "Акварели". Пострадавший пытался спуститься с 5 этажа.

Автор: facebook.com/KyivOperativ/
  Пострадавший выжил. Был госпитализирован медиками скорой помощи, сообщили в группе
Пострадавший выжил. Был госпитализирован медиками скорой помощи, сообщили в группе
Автор: facebook.com/KyivOperativ/
  Пострадавший выжил. Был госпитализирован медиками скорой помощи, сообщили в группе
Пострадавший выжил. Был госпитализирован медиками скорой помощи, сообщили в группе

В Киеве на Подоле правоохранители задержали мужчину, который бросался на машины.

Инцидент произошел на улице Межигорской. Видео сняли прохожие, которые вызвали полицейских, сообщает Киев Оперативный.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина спускался с 5 этажа по простыням и сорвался вниз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Галичанин получил Нобелевскую премию

Военные выступили против власти

Словака избрали королем Мадагаскара

Город штурмовали месяц

Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17

Самое читаемое
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 3 Просмотров: 26568
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 23601
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10
 Просмотров: 22934
Дети на берегу реки нашли клад
Дети на берегу реки нашли клад
 Просмотров: 21258
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
16
 Просмотров: 16319
Происшествия
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в деле появился еще один подозреваемый
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в деле появился еще один подозреваемый Просмотров: 909
Нардепа обокрали на вокзале
Нардепа обокрали на вокзале Просмотров: 198
Майор в отставке умер при задержании
Майор в отставке умер при задержании Просмотров: 1422
Полиция нашла, кто "мочил" Вакарчука СМС-ками
Полиция нашла, кто "мочил" Вакарчука СМС-ками Просмотров: 693
Мужчина и 2 детей погибли во время столкновения с автобусом на трассе
Мужчина и 2 детей погибли во время столкновения с автобусом на трассе
5
 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
12
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
9
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
7
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
3
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
2
Россияне решили собирать армию ДНР из местных наркоманов
Голосов: 79
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua