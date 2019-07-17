Мужчина спускался с 5 этажа по простыням и сорвался вниз

В Вишневом Киевской области мужчина пытался спуститься из окна многоэтажки по простыням. Осуществить задуманное ему не удалось - мужчина сорвался вниз.
Пострадавший выжил. Был госпитализирован медиками скорой помощи, сообщили в группе "Киев Оперативный".
"Он пытался спуститься вниз по связанным простыням и упал. Причины этого поступка выяснят правоохранители", - отметили в соцсети.
Свидетели добавили, что происшествие случилось в ЖК "Акварели". Пострадавший пытался спуститься с 5 этажа.
В Киеве на Подоле правоохранители задержали мужчину, который бросался на машины.
Инцидент произошел на улице Межигорской. Видео сняли прохожие, которые вызвали полицейских, сообщает Киев Оперативный.
Комментарии