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среда, 30 июня 2021 20:23

Мужчина случайно узнал, что "умер" 10 лет назад

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Мужчина случайно узнал, что &quot;умер&quot; 10 лет назад
Полтавчанина Анатолия Маковского суд признал покойным. Мужчина узнал об этом, когда восстанавливал документы. Фото: suspilne.media

В Полтаве 45-летний Анатолий Маковский доказывает, что он не покойник. Его признали мертвым. Соответствующее решение более 10 лет назад принял Шишацкий райсуд. И на основе этого решения выдано свидетельство о смерти.

О собственной смерти мужчина узнал больше месяца назад. Тогда хотел восстановить документы - после освобождения из заключения ему нужно было восстановить идентификационный код через налоговую инспекцию, сообщает Общественное.

Заявление в суд подавала жена мужчины, потому что не имела с ним связи более трех лет. Сам Анатолий говорит, что в 2007 году ушел из дома, в то время проживал в Полтаве. С женой, родными и друзьями не общался.

"Мне говорят: "Так и так, понимаете, вы мертвы". Шишацкий суд меня 2010-го года похоронил. Я в шоке. Я жил в Полтаве все три года. Это три года они просто так просидели, пробили, думают: "Да судим, может где-то сидит, а может убили", - говорит Маковский.

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В Шишацком райсуде комментировать решение судьи комментировать отказались. Но предоставили копию документа, согласно которому заявление об объявлении умершим Анатолия Маковского подала его жена.

В документе говорится о том, что женщина обратилась в суд, потому содержать самостоятельно сына стало трудно. И она намеревалась оформить пенсию в связи с потерей кормильца. По этой причине жена просила объявить ее мужа умершим, поскольку более трех лет от него не было никаких вестей.

37-летний Константин Джеджера из села Малый Тростянец Полтавского района в феврале прошлого года узнал о своей смерти. Тогда и выяснилось, что в могиле его младший брат - 32-летний Александр Сокол. Он заболел пневмонией, попал в больницу и назвался там именем родственника. После смерти сведения о нем внесли в Единый реестр досудебных расследований на основании информации в карточке, объясняют в полиции. Дополнительных следственных действий для установления личности не проводили. Смерть не была уголовная, умерший не находился в розыске, и дело закрыли.

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