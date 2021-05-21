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пятница, 21 мая 2021 16:16

Мужчина случайно убил знакомого

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Мужчина случайно убил знакомого
На Сумщине полицейские сообщили о подозрении мужчине, который по неосторожности убил своего знакомого. Фото: su.npu.gov.ua

В Ахтырском районе Сумской области 64-летний мужчина случайно убил 48-летнего знакомого.

Во время ссоры он толкнул его. А тот ударился головой и от полученных травм скончался, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между двумя мужчинами внезапно возник конфликт. 64-летний мужчина толкнул своего знакомого, а тот упал и ударился головой о стену комнаты. И через мгновение умер", - рассказали в полиции.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в "убийстве по неосторожности". Продолжаются следственные действия.

В Одессе 25-летний мужчина одним ударом убил 53-летнего незнакомца. ЧП произошло на ул. Небесной сотни. Мужчины были нетрезвые и случайно столкнулись на улице. Между ними возник конфликт и младший ударил старшего кулаком по голове. Пострадавший пошел домой, а на следующий день обратился за помощью к врачам. Мужчину госпитализировали, но через несколько дней он скончался.

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