Мужчина сбил полицейского и протащил на капоте пол километра

Злоумышленник протянул полицейского пол километра на капоте

В Херсонское управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступил сигнал о том, что 24-летнему полицейскому нанесли телесные повреждения. Он был при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает npu.gov.ua.

Пострадавший - оперуполномоченный Корабельного отделения полиции - вместе с коллегами проводил обыск в доме 48-летнего мужчины на предмет хранения наркотических средств.

Во время обыска хозяин квартиры сел за руль автомобиля, хотел скрыться и сбил работника полиции. Злоумышленник протянул полицейского полкилометра на капоте.

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Полиция сразу начала поиски злоумышленника. Впоследствии выяснилось, что беглец пытался покинуть пределы области. На 11-м километре от стационарного поста "Пассат" на автотрассе Херсон - Джанкой - Феодосия оперативники внутренней безопасности полиции и сотрудники Управления патрульной полиции в Херсонской области догнали преступника. Его задержали.

Злоумышленнику объявили подозрение за угрозу или насилие относительно работника правоохранительного органа. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Во Львове водитель Renault Megane стеклом зажал руку патрульному и протянул его автомобилем около 100 м. Водитель находился в состоянии наркотического опьянения, а в салоне его авто была женщина, которую разыскивали за кражу.