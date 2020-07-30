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четверг, 30 июля 2020 17:00

Мужчина с ножом ворвался в дом 60-летней женщины и потребовал накормить его

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В одном из сел Голопристанского района Херсонской области 44-летний мужчина ворвался в дом 60-летней односельчанки. Угрожая ножом, он приказал накормить его.

Женщина отказалась выполнить его требование. Тогда злоумышленник выволок ее на улицу, несколько раз ударил по лицу, снял с пальца золотое кольцо и убежал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hr.npu.gov.ua
  На Херсонщине 44-летний мужчина с ножом ворвался в дом 60-летней односельчанки и требовал накормить его
На Херсонщине 44-летний мужчина с ножом ворвался в дом 60-летней односельчанки и требовал накормить его

"Орудие преступления - кухонный нож - мужчина выбросил в траву, где его потом обнаружили сотрудники полиции, - сказано в сообщении.

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Полиция разыскала злоумышленника через полчаса после звонка пострадавшей. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Во время личного досмотра у него изъяли кольцо потерпевшей.

Автор: hr.npu.gov.ua
  Женщина отказалась выполнить требование нападающего. Тогда он избил ее и ограбил
Женщина отказалась выполнить требование нападающего. Тогда он избил ее и ограбил

"Злоумышленником оказался житель этого же села, ранее судимый за кражи", - отмечают в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Гунче Гайсинского района Винницкой области преступник с ножом ворвался в дом 81-летней женщины. Угрожая, отобрал последние сбережения. Пытался скрыться с места преступления. Незнакомца, выбежавшего со двора, увидели местные жители. До момента прибытия наряда полиции мужчину удерживали силой двое мужчин.

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