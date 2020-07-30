Мужчина с ножом ворвался в дом 60-летней женщины и потребовал накормить его

В одном из сел Голопристанского района Херсонской области 44-летний мужчина ворвался в дом 60-летней односельчанки. Угрожая ножом, он приказал накормить его.
Женщина отказалась выполнить его требование. Тогда злоумышленник выволок ее на улицу, несколько раз ударил по лицу, снял с пальца золотое кольцо и убежал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Орудие преступления - кухонный нож - мужчина выбросил в траву, где его потом обнаружили сотрудники полиции, - сказано в сообщении.
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Полиция разыскала злоумышленника через полчаса после звонка пострадавшей. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Во время личного досмотра у него изъяли кольцо потерпевшей.
"Злоумышленником оказался житель этого же села, ранее судимый за кражи", - отмечают в полиции.
Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В Гунче Гайсинского района Винницкой области преступник с ножом ворвался в дом 81-летней женщины. Угрожая, отобрал последние сбережения. Пытался скрыться с места преступления. Незнакомца, выбежавшего со двора, увидели местные жители. До момента прибытия наряда полиции мужчину удерживали силой двое мужчин.
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