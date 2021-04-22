Мужчина с кубинской сигарой в зубах устроил пьяную ДТП: показали фото

В Киеве полиция остановила водителя, который совершил ДТП и перевернулся.

Авария произошла на Броварском проспекте возле КП Быковня. Водитель и пассажир находились в автомобиле марки "Славута", пишет dtp.kiev.ua в Facebook. До этого они распили на двоих бутылку водки, а потом решили отправиться в путь.

Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua Водитель и его пассажир распили на двоих бутылку водки, а потом решили отправиться в дорогу

Автор: facebook.com/dtp.kiev.ua Водитель за рулем курил сигару

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"Драгер показал результат в 2,05 промилле. К счастью, оба мужчины отделались царапинами. На месте медики и полиция", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи отметили, что не только народные депутаты и чиновники совершают ДТП. Люди пишут, что пока не начнут сажать за пьянство, штрафы бессильны.

В селе Иванчи Варашского района Ровенской области произошла смертельная авария. Там 46-летний местный житель за рулем Renault Trafic сбил супружескую пару односельчан, которые ехали на скутере. 51-летний скутерист от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 46-летняя жена в реанимации.