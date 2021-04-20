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вторник, 20 апреля 2021 17:54

Пьяный водитель микроавтобуса раздавил супружескую пару односельчан
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На Ровенщине пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил скутериста. Жена погибшего - в больнице
Фото: rv.npu.gov.ua
На Ровенщине пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил скутериста. Жена погибшего - в больнице
На Ровенщине пьяный водитель микроавтобуса насмерть сбил скутериста. Жена погибшего - в больнице

В селе Иванчи Варашского района Ровенской области произошла смертельная авария. Там 46-летний местный житель за рулем Renault Trafic сбил супружескую пару односельчан, которые ехали на скутере.

51-летний скутерист от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 46-летняя жена в реанимации, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение со скутером. Был пьян - алкотестер показал 2,23 промилле", - сказано в сообщении.

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У потерпевшей предварительно диагностировали перелом ноги.

Подозреваемого задержали. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

На трассе вблизи села Красное Поле Бердянского района Запорожской области столкнулись грузовой и пассажирский Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП травмы получили четыре человека: два водителя и два пассажира. Их госпитализировали в городскую больницу.

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Дата
20
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