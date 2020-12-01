Мужчина с "больной спиной" разбил 7 авто

Фото: facebook.com/KyivOperativ

В Киеве на ул. Антоновича мужчина крушил припаркованные авто вечером 30 ноября. Пока его задержали - успел изувечить 7 транспортных средств.

Подозреваемым оказался Хуторной Иван Иванович, которому 24 года. Проживает на территории военной части в Коцюбинском, на ул. Пономарева. Он сообщил патрульным, что самовольно ушел из воинской части из-за того, что у него болела спина, сообщает "Киев оперативный".

"Хуторний вел себя вызывающе, его поведение не соответствовало обстоятельствам. На вопросы полицейских четко отвечать не мог. На месте собрались потерпевшие и свидетели данного происшествия, которые узнали правонарушителя. Стало известно, что он брал с земли брущатку и камни и бросал в припаркованные авто. Впоследствии на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Голосеевского района. Мужчину доставили в полицию", - сказано в сообщении.

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Выяснилось также, что перед этим хулиган "поработал" и в Святошинском районе столицы - на проспекте Академика Палладина мужчина в военной форме бросался палками и камнями в припаркованные авто. Здесь повреждены еще 2 автомобиля.

Полицейские пообщались с замкомандира части, узнали что убежал впервые, но довольно часто с ним были проблемы. Как оказалось, офицер Хуторной летом прошлого был задержан в Днепре, где ногой повредил автомобиль - отбил зеркала. А в 2017 году его задержали с каннабисом. Тогда он отделался штрафом в 1,7 тыс. грн.

В Ужгороде на Закарпатье неадекватный мужчина за 15 минут разбил около 10 автомобилей и автобус. Все произошло на улице Заньковецкой. Иужчина, предварительно в состоянии наркотического опьянения, крушил стекла и прыгал на автомобилях, пока его не задержали сотрудники патрульной полиции.