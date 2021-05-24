Мужчина расстрелял кредиторов и шесть часов держал заложников в машине

У этих ворот в городе Люботин Харьковской области Олег Гапон застрелил двух понятых, которые пришли с судебным исполнителем, участковым и новым владельцем дома выселять его из дома. Фото: 2day.kh.ua

Шесть лет назад 25 мая в городе Люботин на Харьковщине Олег Гапон застрелил из охотничьего карабина двух человек. А потом захватил трех заложников на автозаправке.

В тот день к двухэтажному дому Гапонов на ул. Дунаевского, 8/2 приехали судебные исполнители, двое понятых, участковый милиционер и местный бизнесмен Александр Вишняков. Последний был кредитором семьи. 2011-го заняли у Вишнякова $21,8 тыс. под залог дома. Осталось вернуть 850 тыс. грн, поэтому должны были отдать дом, по решению суда.

Олег Гапон расстрелял в упор понятых Владимира Алтухова и Сафара Гамидова. Александра Вишнякова ранил в бедро. Затем вскочил в свои "Жигули", повернул на трассу в сторону Харькова. В 15 км, в селе Коротич, закончился бензин. За ним гналась милиция. Неподалеку была автозаправка "ОККО". Гапон с ружьем зашел туда. Захватил в заложники кассира Юрия Бокия, заправщицу и клиента. Уборщицу Зою Павлову не заметил. Заложников Гапон посадил в ВАЗ. Потом - в затонированную Skoda, которая стояла рядом.

За руль посадил клиента заправки. На переднем пассажирском - кассира. Олег Гапон был на заднем сиденье рядом с сотрудницей АЗС. В одной руке держал карабин "Сайга", вторую сжимал внизу, на гранате. Отъехали от станции метров 20.

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Милиция перекрыла трассу Харьков - Киев. На переговоры приехали оперативники Службы безопасности и психологи. Переговоры продолжались более 6 ч. На заправку, где стояла машина с заложниками, привезли жену и дочь Гапона. Девушка просила отца сдаться. Он не захотел даже говорить. Выяснили, что с Гапоном дружил один из сотрудников прокуратуры. Его подключили к переговорам.

"Он только взял трубку, даже не поздоровался, выпалил условия: чтобы его с милицейскими мигалками провели по коридору в Горловку, на неподконтрольную Украине территорию. Я предложил - возьми меня вместо захваченных людей. Олег согласился, сказал, что будет отпускать по дороге по заложнику", - рассказывал тогда прокурор.

Через 6 ч переговоров предложили бутерброды и воду. Гапон отказался есть. Сказал принести заложникам. В 20.30 передавать бутерброды на заправку пошел сотрудник СБУ. Медленно приближался, показывая, что не имеет оружия. В это время сработал снайпер спецподразделения "Альфа". Стекло в машине было тонированное, однако он попал Гапону в голову. А то еще несколько раз механически выстрелил из карабина вверх.

Олег Гапон закончил школу милиции в Полтаве. Воевал в Афганистане, Чечне. Служил в милиции в Харькове. В последнее время не работал. Заем, который Гапоны брали на лечение матери Ольги от рака, должны были отдать до конца 2014-го. С 1 января включили "счетчик". Так прописали в договоре. Поэтому милиция не имела претензий к Вишнякову.

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На время следствия дом опечатали. Ольга Гапон с дочкой не могли там жить. А потом подали иск в Апелляционный суд. И в мае 2016 года суд поставил точку в деле. Решение о выселении семьи было принято незаконно. Суд применил двойное взыскание: он лишил семью жилья и дополнительно обязал выплатить сумму долга, что недопустимо, было сказано в постановлении.

Остаток долга своему кредитору семья платила. Кредитор не пытался обжаловать решение апелляционного суда.

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