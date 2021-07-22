Мужчина раскопал могилу, чтобы отомстить покойнику

На кладбище в одном из городов Белгород-Днестровского района Одесской области раскопали свежую могилу.
Позже выяснилось, что к этому причастен 38-летний местный житель. Объяснил, таким образом хотел отомстить покойному за прежние обиды, сообщили в отделе коммуникации полиции области.
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"В результате проведенных экспертиз собрали доказательства вины подозреваемого. В ближайшее время материалы дела с обвинительным актом будут направлены в суд", - говорится в сообщении полиции.
Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы.
На Чернгивщине, в селе Мощанка, из могилы исчез гроб с телом священника. Его похоронили у церкви. Затем неизвестные раскопали могилу и перезахоронили тело на окраине кладбища.
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