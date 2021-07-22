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четверг, 22 июля 2021 15:49

Мужчина раскопал могилу, чтобы отомстить покойнику

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Мужчина раскопал могилу, чтобы отомстить покойнику
В Одесской области мужчина раскопал могилу, чтобы отомстить покойному за прежние обиды. Фото: npu.gov.ua

На кладбище в одном из городов Белгород-Днестровского района Одесской области раскопали свежую могилу.

Позже выяснилось, что к этому причастен 38-летний местный житель. Объяснил, таким образом хотел отомстить покойному за прежние обиды, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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"В результате проведенных экспертиз собрали доказательства вины подозреваемого. В ближайшее время материалы дела с обвинительным актом будут направлены в суд", - говорится в сообщении полиции.

Злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы.

На Чернгивщине, в селе Мощанка, из могилы исчез гроб с телом священника. Его похоронили у церкви. Затем неизвестные раскопали могилу и перезахоронили тело на окраине кладбища.

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