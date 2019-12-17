Мужчина прятал в гараже огромный арсенал оружия

В Ровно в 41-летнего мужчины нашли арсенал оружия. Фото: Нацполиция

В Ровно правоохранители обнаружили в гараже местного жителя арсенал оружия и боеприпасов.

Арсенал нашли во время обысков у 45-летнего мужчины, которого подозревают в покушении на судью, поджоге авто и хранении оружия. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Всего в гараже обнаружили 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, шесть тротиловых шашек, четыре с половиной килограмма тротила, два килограмма пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ, 28 ВОГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, пять револьверов, четыре пистолета-пулемета, восемь автоматов Калашникова, пять винтовок, одну СВД, одно гладкоствольное ружье и более 10 тыс. патронов различных калибров.

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Правоохранители также проверяют причастность мужчины к ряду других возможных преступлений.





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