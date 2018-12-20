Мужчина при загадочных обстоятельствах умер в супермаркете

В туалете супермаркета нашли мертвого мужчину. Фото: Рrovce

В Черкассах в одном из супермаркетов нашли мертвого мужчину.

Тело обнаружили в туалете, возле него был окровавленный шприц. Об этом пишет местное издание "Обо всем".

"Патрульные, прибывшие на место происшествия, в кабинке туалета обнаружили мужчину, 1983 года рождения, без признаков жизни. Также в кабинке был обнаружен окровавленный шприц и другие вещи мужчины", - говорится в сообщении.

Правоохранители пытались вернуть мужчину к жизни, в частности сделали непрямой массаж сердца. А прибывшие медики пытались его реанимировать в течение часа. Однако, все было напрасно.

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На место инцидента была вызвана следственно-оперативная группа.

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