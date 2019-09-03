Мужчина при сожительнице изнасиловал 6-летнюю падчерицу

В Сумах 33-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней дочери сожительницы. Фото - ТСН

В Сумах 33-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней дочери гражданской жены.

Сделал это, пока мать девочки была в соседней комнате, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Когда на крик ребенка в комнату зашла мать, мужчина заверил, что такое больше не повторится, извинился. Женщина поверила и не стала обращаться в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

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Но через два дня девочку забрали к себе бабушка с дедом. И ребенок им все рассказал.

"Девочка жаловалась на плохое самочувствие, а потом призналась, в чем причина. Взрослые безотлагательно сообщили об услышанном в полицию. Во время медицинского осмотра факт изнасилования подтвердился", - рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Ксения Кононенко.

Подозреваемого задержали. По решению суда он находится под стражей. За содеянное может на 15 лет сесть за решетку.

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