Мужчина повредил машину соседки и напал на полицейских

Инцидент произошел на улице Вербицкого. Полицейских вызвали соседи, и пожаловались на мужчину, который повредил машину соседки и угрожает ей расправой Фото: kh.depo.ua

В Новояворовске Львовской области мужчина повредил автомобиль соседки и напал на полицейских.

Инцидент произошел на ул. Вербицкого. Полицейских вызвали соседи. Пожаловались на мужчину, который повредил машину соседки и угрожает ей расправой. Когда полицейские прибыли на вызов, мужчина напал и на них, сообщили в Национальной полиции Львовской области.

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"1 декабря в 14:20 экипаж сектора реагирования патрульной полиции Яворовского отдела полиции получил вызов на улицу Вербицкого, где, по словам заявителя, житель одного из домов повредил автомобиль своей соседки и угрожает ей физической расправой. Прибыв на место происшествия, правоохранители призвали мужчину прекратить правонарушение. Однако он вел себя агрессивно, не реагировал на замечания полицейских, бросал в них предметами домашнего обихода, после чего напал на одного из стражей порядка, причинив ему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 27-летний житель Новояворовска. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В Балаклейском районе Харьковской области мужчина напал на полицейских, которые пришли вручить ему повестку. Злоумышленник ударил одного из них в лицо, после чего неоднократно распылил газовую перечную смесь, направив в сторону полицейских.