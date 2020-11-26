Мужчина напал на полицейских, которые принесли ему повестку в суд

В Балаклейском районе Харьковской области мужчина напал на полицейских, которые пришли вручить ему повестку.
Злоумышленник ударил одного из них в лицо, после чего неоднократно распылил газовую перечную смесь, направив в сторону полицейских, пишет depo.ua. Они пришли к мужчине, чтобы вручить повестку в суд по административному делу.
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В ответ на агрессию пострадавшие полицейские применили к нему специальные средства.
За такие действия хулигану грозит до 5 лет лишения свободы.
В Одессе 4 мужчин напали на 25-летнего офицера полиции и его 17-летнего брата. Инцидент произошел около полуночи 20 ноября в Суворовском районе Одессы - на ул. Николаевская дорога. Полицейский возвращался со своим 17-летним братом домой. Возле дома нетрезвые мужчины спровоцировали с ними конфликт и начали бить.
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