Несколько раз терял сознание: 4 мужчин жестоко избили полицейского и его 17-летнего брата

Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе четверо мужчин напали на 25-летнего офицера полиции и его 17-летнего брата.

Инцидент произошел около полуночи 20 ноября в Суворовском районе Одессы - на ул. Николаевская дорога. Полицейский возвращался со своим 17-летним братом домой. Возле дома нетрезвые мужчины спровоцировали с ними конфликт и начали бить, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Работник полиции представился. Однако это вызвало у злоумышленников еще большую агрессию. И тогда он, чтобы отбить нападение, выстрелил несколько раз из своего травматического пистолета. В результате двое нападавших получили непроникающие ранения", - сказано в сообщении.

От побоев 25-летний полицейский несколько раз терял сознание. Остановились нападавшие, увидев автомобиль патрульной полиции. Они сняли с избитого несовершеннолетнего верхнюю одежду и обувь, забрали у полицейского пистолет и бросились бежать. Трех злоумышленников полицейские задержали сразу, еще одного - через несколько часов. Все они - жители Одессы в возрасте от 26 до 28 лет.

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"Пострадавших доставили в больницу. Работник полиции имеет черепно-мозговую травму. Лечение проходит и его несовершеннолетний брат. Раненым нападавшим после осмотра врачей медицинская помощь им не понадобилась", - добавили в полиции.

За разбой и насилие в отношении полицейского злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Также руководство областной полиции назначило служебное расследование, в рамках которого будет даваться правовая оценка действиям пострадавшего полицейского.

В Одессе двое нетрезвых мужчин напали на работника полиции управления охраны. Они избили его и отобрали травматический пистолет и мобильный телефон. Оказалось, что к этому причастны 22-летний житель города Остер на Черниговщине, и его знакомый - 23-летний житель села Софиевская Борщаговка Киевской области. Их задержали.