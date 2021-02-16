Мужчина похитил односельчанина, а экс-жене угрожал сожжением

На Херсонщине 46-летний ревнивец похитил 23-летнего односельчанина. А бывшей жене угрожал сожжением. Фото: npu.gov.ua

В Новотроицком на Херсонщине 46-летний мужчина похитил 23-летнего односельчанина. А бывшей жене угрожал сожжением.

Заподозрив односельчанина в отношениях с бывшей женой, злоумышленник пригласил потерпевшего к себе домой под предлогом разговора. Там связал его и требовал признаться, встречается ли он с его бывшей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Мужчина ударил односельчанина, но тот все равно отрицал отношения с женщиной. Затем злоумышленник с телефона потерпевшего позвонил бывшей и потребовал объяснений. Но и она отрицала любые отношения с односельчанином. После чего ревнивец отпустил потерпевшего, а тот обратился в полицию", - сказано в сообщении.

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Злоумышленник объяснил, что не может смириться с разводом и надеется восстановить отношения с бывшей женой. Женщину он ревнует ко всем мужчин, которых видит у ее дома.

"Злоумышленник ранее судимый за изнасилование и незаконное хранение оружия. Даже после развода он не оставляет в покое жену: приходил к ней домой, пытался избить, требовал вернуться к нему и угрожал поджечь", - рассказал в. и. о. начальника отделения полиции №1 Евгений Басов.

Следователи открыли уголовные производства. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

В одном из поселков Никопольского района Днепропетровской области 42-летний ревнивец порезал свою 36-летнюю сожительницу и 53-летнего соседа и сбежал. Злоумышленника разыскали в Никополе и задержали.