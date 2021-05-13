Мужчина поджег себя вместе с сухостоем

Под Львовом мужчина обгорел во время сжигания сухой травы. Фото: dsns.gov.ua

12 мая в селе Волков недалеко от Львова в результате сжигания сухостоя обгорел 52-летний мужчина.

Пожар возник на открытой территории. Огнем уничтожена сухая трава и кустарник на площади 300 кв. м, а мужчину госпитализировали. Об этом сообщили сегодня, 13 мая, в пресс-службе ГСЧС Львовщины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина сгорела в куче сухой травы

"В результате пожара мужчина из-за неосторожного обращения с огнем получил ожоги II степени нижних конечностей, лица и туловища. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в восьмую городскую клиническую больницу Львова", - сообщили спасатели.

Возгорание пожарные ликвидировали.

На собственном огороде сгорела 86-летняя жительница села Долгое Теребовлянского района на Тернопольщине. Ее одежда вспыхнула, когда палила сухие листья.