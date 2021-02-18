Мужчина поджег почту и украл 300 тыс. грн: фото

На Киевщине подожгли здание почты и украли оттуда более 300 тыс. гривен.

Инцидент произошел в с. Глеваха Фастовского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Правоохранители выяснили, что огонь повредил комнату, в которой находился сейф.

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По словам руководителя почты, в сейфе была крупная сумма денег для выплаты пенсий и соцвыплат жителям поселка. На момент осмотра сейф был пуст.

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель, который уже попадал в поле зрения полиции.

Во время обысков по месту жительства мужчины нашли похищенные деньги и наркотики.

Его задержали. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения.

В Черниговской области начальник аппаратной полка связи украл военного имущества на 200 тыс. Грн, что привело к выводу из строя радиорелейной станции. Еще в 2020 он присвоил себе 2 ноутбука.