Мужчина подорвался в собственном авто на базе отдыха: первые подробности

На одной из баз отдыха, расположенной в Мостисском районе Львовской области, взорвался автомобиль Mitsubishi Pajero с владельцем внутри. Мужчина погиб.

Трагедия произошла 28 июля около 06:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: facebook.com/MVS.LVIV На одной из баз отдыха в Мостисском районе Львовской области взорвался автомобиль Mitsubishi Pajero с владельцем внутри. 41-летний мужчина погиб

"На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный в результате взрыва автомобиль Mitsubishi Pajero, в салоне которого находилось тело мужчины без признаков жизни. Личность погибшего установлена ​​- им оказался 41-летний львовянин", - рассказали в полиции.

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На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львовщины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, и решается вопрос о правовой квалификации.

В Харькове взорвалась машина Nissan Qashqai, в салоне которой был человек. Инцидент произошел на парковке одного из домов города. Взрывчатка сработала, когда водитель сел за руль. Владельцем машины является харьковский бизнесмен. Он уцелел. Из-за взрыва пострадали машины, которые стояли рядом.