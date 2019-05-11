Мужчина отстал от поезда и пропал без вести

В Киеве пропал Василий Михайлович Рыбчук из села Гринява Верховинского района Ивано-Франковской области. Фото - facebook.com/batkyodynaky

В Киеве пропал Василий Михайлович Рыбчук из села Гринява Верховинского района Ивано-Франковской области.

14 апреля мужчина возвращался из Киева. Отстал от поезда на железнодорожном вокзале, с тех пор на связь не выходит, сообщил руководитель ОО "Родители-одиночки Украины" Александр Мазур.

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"Ко мне обратились люди с просьбой помочь найти их пропавшего отца. Родные 18 апреля обратились в Верховинский отдел полиции и 21 апреля в Соломенский райотдел полиции Киева. Но до настоящего времени никакой информации нет", - рассказал Александр Мазур в Facebook.

Если кто-то узнал или знает о местонахождении Василия Рыбчука, просьба сообщить на линию 102.

8 мая в Киеве нашелся гражданин Беларуси 52-летний Кирилл Курганович, который исчез после дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский". Мужчина потерял память, почти все это время был в больнице без сознания.