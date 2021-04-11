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воскресенье, 11 апреля 2021 15:29

Мужчина одел на половой орган гайку. Снимали медики и спасатели
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В Киеве мужчина насунул на половой орган гайку, а снять ее не смог.

Мужчину госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №3. Но медики самостоятельно справиться с проблемой не смогли, сообщили в Киевской службе спасения в Facebook.

В Киеве мужчина надел на половой орган гайку, а снять ее не смог. Снимали медики и спасатели в больнице №3
Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
В Киеве мужчина надел на половой орган гайку, а снять ее не смог. Снимали медики и спасатели в больнице №3
В Киеве мужчина надел на половой орган гайку, а снять ее не смог. Снимали медики и спасатели в больнице №3

"Медики больницы, что на Петра Запорожца 26, куда был доставлен пострадавший, обратились к спасателям КАРС. Самостоятельно они не смогли справиться с такой экстраординарной проблемой. Спасение этой части тела требует специального оборудования, осторожности и ювелирной точности", - отметили в КАРС.

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Спасатели совместно с медиками сняли с полового органа мужчины гайку. Он не пострадал.

В КАРС призвали не экспериментировать со своим телом с помощью посторонних предметов.

Столичные спасатели с помощью специнструмента сняли с шеи девушки металлический ошейник. Инцидент произошел в квест-комнате. Участницу квеста приковали в ошейник, замок от которого сломался.

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