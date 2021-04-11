Мужчина одел на половой орган гайку. Снимали медики и спасатели

В Киеве мужчина насунул на половой орган гайку, а снять ее не смог.
Мужчину госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №3. Но медики самостоятельно справиться с проблемой не смогли, сообщили в Киевской службе спасения в Facebook.
"Медики больницы, что на Петра Запорожца 26, куда был доставлен пострадавший, обратились к спасателям КАРС. Самостоятельно они не смогли справиться с такой экстраординарной проблемой. Спасение этой части тела требует специального оборудования, осторожности и ювелирной точности", - отметили в КАРС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дети запихивают в нос батарейки и копейки
Спасатели совместно с медиками сняли с полового органа мужчины гайку. Он не пострадал.
В КАРС призвали не экспериментировать со своим телом с помощью посторонних предметов.
Столичные спасатели с помощью специнструмента сняли с шеи девушки металлический ошейник. Инцидент произошел в квест-комнате. Участницу квеста приковали в ошейник, замок от которого сломался.
Комментарии