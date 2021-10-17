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воскресенье, 17 октября 2021 04:25

Мужчина облил топливом двух соседок, поджег их и скрылся

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Мужчина облил топливом двух соседок, поджег их и скрылся
Женщины самостоятельно потушили пожар и вызвали на помощь медиков: Фото: Нацполиция

В Донецкой области задержали мужчину, который облил горючим и поджег двух женщин, одна из пострадавших - в больнице. Об этом сообщает Мариупольское райуправления милиции Донецкой области.

Вечером 14 октября в полицию поступило сообщение о том, что в пгт Ялта Донецкой области двух местных жительниц поджег сосед. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Мангуского отдела полиции.

"Правоохранители установили, что между 60-летним мужчиной и 44-летней женщиной во время застолья возник словесный конфликт. Через несколько часов после ссоры нетрезвый сосед пришел в дом потерпевшей и облил ее и ее 61-летнюю родственницу несколькими литрами топлива, бросил спичку и пошел ", - говорится в сообщении.

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Женщины самостоятельно потушили пожар и вызвали медиков. Они получили ожоги различной степени, 44-летняя женщина была госпитализирована.

В Киеве в супермаркете между клиенткой и охранником произошла драка. Инцидент случился на ул. Берковецкой. Охранник сделал женщине замечание и попросил надеть маску. Она отказалась. Началась драка.

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