Мужчина облил беременную бензином и поджег: первые подробности

В Кривом Роге мужчина во время ссоры облил любимую бензином и поджег. Фото: one.kr.ua

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина во время ссоры облил беременную бензином и поджег.

Это произошло на ул. Соборности сегодня, 26 мая, сообщает one.kr.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Налил кипятка в рот и сбежал: мужчина поиздевался над гражданской женой

"Молодая пара сначала поссорилась на улице. После этого мужчина облил девушку вероятно бензином и поджег ее. На место происшествия прибыли медики, госпитализировали пострадавшую. По предварительным данным, жертва и ее обидчик были сожителями", - сказано в сообщении.

Также очевидцы вызвали полицейских, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Запорожье 22-летнюю Анастасию Ковалеву облил бензином и поджег жених 28-летний Виталий Чайковский. Это произошло на ул. Лахтинской, 17 возле многоэтажки, где пара жила. Женщина получила ожоги 90% поверхности тела. За ее жизнь боролись медики городской больницы №5, но не спасли. Мужчину задержали.