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вторник, 08 сентября 2020 16:23

Мужчина натравил свору собак на кота и смотрел, как его разрывают

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Мужчина натравил свору собак на кота и смотрел, как его разрывают
Мужчина сделал это намеренно Фото: tsn.ua

В городе Запорожье зоозащитники разыскивают мужчину, который отдал кота на растерзание собакам. Он сделал это намеренно, хотел, чтобы собаки разорвали кота. Об этом в соцсетях сообщили зоозащитники.

Кота называли Рыжиком, он был бездомным. Рыжик жил возле магазина, его знали все посетители, а продавцы кормили.

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"Молодой человек, возраст около 25 лет, в военной форме, был со стаей больших собак. Он намеренно натравил их на Рыжика, кот успел взобраться на дерево, но этот живодер сбросил кота на землю и дал собакам команду "фас"! Женщина-свидетель начала кричать на него. Но мужчина не реагировал, собак не отозвал, те бросали Рыжика, как тряпку", - рассказывают зоозащитники.

Сейчас они пытаются выяснить, кто этот человек. И призывают всех, кто видел расправу над котом, откликнуться.

В Киеве на прохожего напал мужчина с бойцовскими собаками, которые гуляли без намордников. Владельца животных разыскивает полиция.

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